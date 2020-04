Staatsschutz ermittelt nach Attacke gegen Büro

Wuppertal (dpa/lnw) - Das Wahlkreisbüro des Wuppertaler SPD-Bundestagsabgeordneten Helge Lindh (43) ist in der Nacht zu Donnerstag von Unbekannten bei einer Attacke beschädigt worden. Mehrere Pflastersteine seien durch die Fensterscheibe geworfen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Staatsschutz ermittele. Lindh sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine Bekennernachricht aus der linken Szene sei eingegangen, der seine Haltung in der Asylpolitik nicht weit genug gehe. Auch die Polizei berichtete von einem «Selbstbezichtigungsschreiben» aus der linken Szene.

Von dpa