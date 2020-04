Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein 27-Jähriger ist nach einem Kellerbrand in Gelsenkirchen in einem Krankenhaus am Donnerstagabend an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Er war am Mittwochabend bei Arbeiten an einem Motorrad im Keller eines Mehrfamilienhauses durch eine Verpuffung schwer verletzt worden.

Von dpa