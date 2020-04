Drei Fahrzeuge des Bielefelder Ordnungsamts in Brand gesetzt

Bielefeld (dpa/lnw) - Drei Fahrzeuge des Ordnungsamts in Bielefeld haben in der Nacht zu Freitag gebrannt. Es war augenscheinlich Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Da ein Zusammenhang zur Corona-Krise, in der das Ordnungsamt maßgeblich an der Einhaltung der Kontaktverbote beteiligt ist, nicht auszuschließen sei, ermittle auch der Staatsschutz, hieß es weiter. Einen der drei Wagen hätten die Feuerwehrkräfte vor der Zerstörung bewahren können, die anderen beiden seien massiv beschädigt. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Brandstifter blieb bisher erfolglos. Die Fahrzeuge waren vor dem Ordnungsamt im Ravensberger Park geparkt. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt.

Von dpa