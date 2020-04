Nach ersten Erkenntnissen seien der verstorbene Autofahrer und sein ebenfalls toter Beifahrer am frühen Freitagmorgen mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten und in einen entgegenkommenden Wagen gekracht, erklärte ein Sprecher. Der schwer verletzte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde in ein Krankenhaus gebracht. Details zum Unfallhergang und den Verletzungen waren zunächst nicht bekannt. Die Straße wurde vollgesperrt.