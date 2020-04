Cyber-Grooming: 25-Jähriger gesteht Kindesmissbrauch

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Prozess um sogenanntes Cyber-Grooming hat ein Bauarbeiter in Düsseldorf umfassend gestanden. Alle Vorwürfe der Anklage stimmten, sagte der 25-Jährige am Freitag am Düsseldorfer Landgericht. Er habe gucken wollen, wie weit er gehen könne. Er ist wegen Kindesmissbrauchs und Verbreitung von Kinderpornografie angeklagt und bereits einschlägig vorbestraft: Er hat zwei Jahre Jugendhaft wegen Kinderpornografie verbüßt.

Von dpa