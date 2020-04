24-Jähriger greift Zugführer mit Flasche an und flüchtet

Essen (dpa/lnw) - Ein 24-Jähriger soll in einem Regionalzug am Essener Hauptbahnhof erst mit einer Flasche einen Lokführer geschlagen haben und dann über die Gleise vor der Polizei geflüchtet sein. Der Mann leistete heftig Widerstand, sodass er gefesselt und festgenommen werden musste, wie die Bundespolizei Dortmund am Freitag mitteilte.