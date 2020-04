Französische Covid-19-Patienten fliegen aus Essen heim

Der Eisenbahner wurde im Bett in den Hubschrauber gebracht, er brauche noch etwas Sauerstoffzufuhr. Der Bergmann kam per Rollstuhl in den Helikopter. Man betreue noch weitere sechs Patienten intensivmedizinisch - im Rahmen einer von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) initiierten Solidaritätsaktion, schilderte der Sprecher. In Frankreich waren die Beatmungsgeräte knapp geworden. Auch aus dem besonders stark getroffenen Italien werden noch Patienten in weiteren Kliniken in NRW behandelt.

Laschet bedankte sich bei Klinikleitung und Pflegeteam, die «in überragender Weise die Behandlung und Versorgung sichergestellt» hätten. Der Ärztliche Direktor Jochen A. Werner nannte die Unterstützung «selbstverständlich». Der Abschied sei herzlich ausgefallen, berichtete der Sprecher. Für den 68-Jährigen sei es der erste Krankenhausaufenthalt seines Lebens gewesen. Der 67-Jährige habe gleich nach dem Aufwachen seiner Tochter telefonisch zum Geburtstag gratuliert.