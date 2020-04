Duisburg: Teenager vermulich für Raubserie verantwortlich

Duisburg (dpa/lnw) - Für eine Raubserie auf Geschäfte und Kioske in Duisburg sollen 20 Teenager verantwortlich sein. Nach umfangreichen Ermittlungen habe man den Fall aufgeklärt, teilte die Polizei am Freitag mit. Insgesamt habe man 20 Tatverdächtige im Alter von 16 bis 19 Jahren identifizieren können, fünf mutmaßliche Haupttäter seien bereits in Untersuchungshaft. Die Gruppe soll neben sechs Raubüberfällen auch für weitere Straftaten verantwortlich sein - darunter Körperverletzungen und Diebstähle.

Von dpa