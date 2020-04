Mutmaßliche IS-Terrorzelle: Verdächtige in Tadschikistan

Düsseldorf/Karlsruhe (dpa/lnw) - Im Fall der am Mittwoch in NRW zerschlagenen mutmaßlichen IS-Terrorzelle ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen zwei weitere Verdächtige. Die beiden Männer aus Tadschikistan wurden allerdings schon vor einiger Zeit in ihr Heimatland abgeschoben, wie die Deutsche Presse-Agentur in Karlsruhe am Freitag erfuhr. Zuerst hatte «Der Spiegel» darüber berichtet. Fünf Tadschiken sitzen in Untersuchungshaft, weil sie im Auftrag der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) Anschläge auf US-Stützpunkte in Deutschland und einen Mord an einem Islamkritiker geplant haben sollen.

Von dpa