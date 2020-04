Mann sperrt Einbrecherin in Gäste-Toilette ein

Köln (dpa/lnw) - Ein Mann hat in Köln eine auf frischer Tat ertappte Einbrecherin kurzerhand im Gästeklo eingesperrt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der 39-Jährige mit seiner Familie mittags zurückgekommen und hatte im Haus verdächtige Geräusche gehört. Die Bewohner gingen nach draußen und alarmierten die Polizei. Als die 57-jährige Einbrecherin mit zwei gestohlenen Taschen in den Garten ging, stellte der Familienvater sie zur Rede. Er schob die Frau zurück ins Haus und schloss sie im Erdgeschoss in der Gästetoilette ein. Die Frau hatte die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und muss sich wegen Wohnungseinbruchs verantworten. Sie sei nach eigenen Angaben drogenabhängig, so die Polizei.

Von dpa