Notbetreuung für erwerbstätige Alleinerziehende ab 27. April

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Notbetreuung in den Kitas und in der Kindertagespflege von Nordrhein-Westfalen sollen erwerbstätige Alleinerziehende aller Berufsgruppen ab dem 27. April in Anspruch nehmen können. Landes-Familienminister Joachim Stamp (FDP) kündigte nach einer Schaltkonferenz mit seinen Amtskollegen in Bund und Ländern am Freitag in Düsseldorf an, in Nordrhein-Westfalen werde die Notbetreuung bei der Kindertagesbetreuung zu diesem Datum zusätzlich für erwerbstätige Alleinerziehende vorbereitet.

Von dpa