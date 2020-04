NRW erklärt sich zur Aufnahme Hunderter Flüchtlinge bereit

In Hannover waren am Samstag 47 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gelandet, die sich nun zunächst in eine zweiwöchige Quarantäne begeben müssen. Danach sollen sie auf die Bundesländer verteilt werden. Wie viele wohin kommen, werde nach dem regulären Verteilsystem entschieden. Nach langem Ringen hatte sich die Bundesregierung auf die Aufnahme von zumindest 50 Flüchtlingen aus den überfüllten griechischen Lagern verständigt.