Geldautomat gesprengt: Täter flüchtig

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Mehrere unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Mönchengladbach gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter den Automaten am frühen Samstagmorgen mit Hilfe von Gaseinleitung gesprengt und waren anschließend über die A52 in Richtung Düsseldorf geflüchtet. Wie viel Geld erbeutet wurde, sei noch unklar, sagte ein Sprecher. An dem Gebäude sei zudem ein hoher Sachschaden entstanden. Die Täter sind weiterhin flüchtig.

Von dpa