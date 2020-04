Langenfeld (dpa/lnw) - Bei einem Unfall sind im Kreis Mettmann zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 32-jähriger Autofahrer übersah in Langenfeld beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Wagen, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Bei dem Zusammenprall am Sonntag wurden demnach der 32-Jährige und die Beifahrerin im anderen Auto schwer verletzt.

Von dpa