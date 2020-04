Auftakt Mordprozess gegen 15-Jährige in Detmold

Detmold (dpa/lnw) - Mit der Verlesung der Anklage hat am Landgericht Detmold am Montag der Mordprozess gegen eine 15-Jährige begonnen. Die Jugendliche soll im November 2019 laut Anklage ihren Halbbruder mit zahlreichen Messerstichen im Schlaf getötet haben. Wegen ihres Alters findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Offen ist bislang das mögliche Motiv für die Tat. Das Mädchen hatte sich nach seiner Festnahme als Täterin bezeichnet, aber auf Erinnerungslücken verwiesen. Unter den etwa 20 Zeugen, die das Gericht hören will, ist auch ein psychiatrischer Gutachter.