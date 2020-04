Essen (dpa/lnw) - Im Fall des erstochenen 14-Jährigen in Essen ist Haftbefehl gegen den 17 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Essen am Montag mit. Eine Obduktion habe bestätigt, dass ein Messerstich in den Oberkörper des 14-Jährigen die Todesursache war. Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten weiter an.

Von dpa