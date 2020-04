Polizei befreit Säugling und Kleinkind aus warmem Auto

Hamm (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Hamm zwei in einem warmen Auto zurückgelassene Kinder befreit. Die stark schwitzenden Geschwister im Alter von vier Monaten und zwei Jahren hatten allein in dem in der Sonne stehenden Wagen gesessen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Fenster sei spaltbreit geöffnet gewesen, Passanten hätten die Polizei verständigt. Die Beamten schlugen bei dem Vorfall am Samstag die Scheiben des Autos ein, um sich vom Wohlbefinden des zwei Jahre alten Jungen und seiner vier Monate alten Schwester zu überzeugen. Als die Mutter vom Einkaufen zurückkam, waren die Einsatzkräfte bereits vor Ort. Den Kindern gehe es nach Rücksprache mit Ärzten aber gut, hieß es.

Von dpa