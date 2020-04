Ex-Schalke-Manager: Verständnis für finanzielle Probleme

Gelsenkirchen (dpa) - Der frühere Manager Christian Heidel hat Verständnis für die finanziell bedrohliche Situation beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. «Wir reden hier nicht über eine kleine Delle, wir reden darüber, dass einem Fußballverein Einnahmen in einer Größenordnung von 15 bis 25 Millionen wegfallen», sagte Heidel im Interview des Onlineportal spox.com am Montag angesichts der Folgen der Coronavirus-Pandemie. «Ich möchte den erleben, der in seinen Planungsrechnungen einen Puffer von 15 bis 25 Millionen Euro einplant.»

Von dpa