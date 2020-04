Münster führt Maskenpflicht beim Einkauf ein

Münster (dpa/lnw) - Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat die Stadt Münster als erste nordrhein-westfälische Großstadt eine Maskenpflicht beschlossen. Sie soll ab kommendem Montag (27. April) in Läden, auf Märkten, in Bussen und öffentlichen Bereichen der städtischen Verwaltungsgebäude gelten, sagte eine Sprecherin der Stadt Münster am Montag. Der Krisenstab habe sich zu dieser Maßnahme entschieden, weil seit der Wiederöffnung kleinerer Läden mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs seien. «Es darf aber auch ein Schal oder ein Tuch vor dem Mund sein», sagte die Sprecherin weiter. «Antenne Münster» und die «Westfälischen Nachrichten» hatten zuvor berichtet.

Von dpa