Laschet und Söder: Geisterspiele ab 9. Mai denkbar

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Geisterspiele der Fußball-Bundesliga sollen ab dem 9. Mai möglich sein. Das sagten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Montag im Live-Programm der «Bild». «Voraussetzung ist, dass es ein durchdachtes Konzept gibt», sagte Laschet. «Das, was die DFL in diesen Tagen vorgelegt hat, lässt erkennen, dass es Schutzvorkehrungen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Zustand der Geisterspiele zurückkehren können.»

Von dpa