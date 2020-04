Paderborn: Fabian Wohlgemuth ab 1. Mai Geschäftsführer Sport

Paderborn (dpa) - Fabian Wohlgemuth wird als Nachfolger von Martin Przondziono neuer Geschäftsführer Sport beim SC Paderborn. Der 41-Jährige tritt seinen Job nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Montag am 1. Mai an. Wohlgemuth war zuletzt bei Holstein Kiel tätig, wo sein Vertrag zuvor aufgelöst worden war. In Paderborn erhält er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Von dpa