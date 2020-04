Gummersbach (dpa/lnw) - Der Waldbrand in Gummersbach ist zu einem großen Teil gelöscht. Es gebe noch vereinzelt Brandherde, die gut 200 Einsatzkräfte seien bei den Nachlöscharbeiten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen. Diese werden sich demnach bis über den Tag hin ziehen.

Gut 35 Hektar Wald standen am Montagnachmittag in Flammen und lösten einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. 50 bis 100 Menschen seien aus dem Ortsteil Strombach vorsorglich in Sicherheit gebracht worden - unter anderem von einem Bauernhof, der sehr nah an den Flammen lag, sagte ein Feuerwehrsprecher. Außerdem seien die Bewohner einer Straße in Gummersbach aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen. Rund 200 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Verletzt worden sei bis zum frühen Dienstagmorgen niemand, sagte der Sprecher.

Das Feuer auf der Waldfläche bekämpften dem Sprecher zufolge zwei Polizeihubschrauber mit Löschwassergefäßen und Flugfeld-Löschfahrzeuge vom Flughafen Köln-Wahn. Über der Stadt stand zeitweise eine riesige Qualmwolke. Am Dienstagmorgen gingen die Nachlöscharbeiten weiter.

Die Brandursache war zunächst unklar. Das trockene Wetter und der mangelnde Niederschlag im April sorgen derzeit für erhöhte Waldbrandgefahr. Zudem habe starker Wind am Montag das Ausbreiten der Flammen beschleunigt, so die Polizei. Sie sucht nun Zeugen, die den Brand in der Frühphase beobachtet haben. Speziell sind die Ermittler auf der Suche nach zwei Personen, die am Mittag auf einer Bank etwa 300 Meter von der Christian-Heyn-Straße entfernt gesessen haben.