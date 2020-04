Waldbrände halten Feuerwehren in Atem: Hubschraubereinsätze

Viersen/Herkenbosch (dpa/lnw) - Waldbrände sorgen seit Montag in Nordrhein-Westfalen für Großeinsätze der Feuerwehren. Im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zerstörten Feuer auf niederländischer Seite rund 100 Hektar Wald und Heide. An der Brandbekämpfung waren nach Angaben des Kreises Viersen rund 500 Feuerwehrleute aus Deutschland und den Niederlanden beteiligt. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Ob auch Waldgebiete auf deutscher Seite betroffen waren, war zunächst unklar.

In Gummersbach hatten am Montag gut 35 Hektar Wald in Flammen gestanden, zeitweise hing eine riesige Rauchwolke über der Stadt im Oberbergischen Kreis. Ein Feuerwehrsprecher sagte am Dienstagmorgen, der Brand sei zu einem großen Teil gelöscht. Es gebe noch vereinzelt Brandherde, die gut 200 Einsatzkräfte seien bei den Nachlöscharbeiten. An dem Einsatz waren auch zwei Polizeihubschrauber mit Löschwassergefäßen und Flugfeld-Löschfahrzeuge vom Airport Köln/Bonn beteiligt.

Bei Wenden im Kreis Olpe hatten bis zu 400 Feuerwehrleute einen Waldbrand auf einer Fläche von rund drei Hektar bekämpft, nachdem die Flammen am Montagabend ausgebrochen waren. Am Dienstagmorgen wurden noch Glutnester gelöscht. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer im deutsch-niederländischen Grenzgebiet war nach Angaben der niederländischen Behörden am Montagabend aus unbekannter Ursache im Nationalpark De Meinweg ausgebrochen. Rund 100 Hektar Wald seien zerstört worden. In der Nacht schien es zunächst unter Kontrolle zu sein, war jedoch am Dienstagmorgen durch starken Wind erneut aufgeflammt.

Das Gebiet liegt auf niederländischer Seite nahe dem Ort Herkenbosch im Südosten des Landes. Auf deutscher Seite grenzt es an mehrere Waldgebiete in der Nähe von Niederkrüchten im Kreis Viersen.

Die örtlichen Feuerwehren würden von Kräften aus Düsseldorf, Neuss, Duisburg, Wesel, Mülheim, Kleve, Mettmann, Essen und Oberhausen unterstützt, sagte eine Kreissprecherin am Dienstag. Am Vormittag waren noch nicht alle Bodenfeuer gelöscht.

Löschwasser wurde aus dem siebeneinhalb Kilometer entfernten Fluss Schwalm in die Brandregion gepumpt. Spezialfahrzeuge der Feuerwehren Essen, Düsseldorf, Duisburg und Oberhausen verlegten dazu eine Schlauchleitung mit Pumpstationen zu einem Weiher namens Melickerven, der auf der Staatsgrenze liegt. Dort konnten kleinere Löschfahrzeuge dann Wasser entnehmen und den Brand bekämpfen, wie ein Sprecher der Feuerwehr Essen sagte. Pro Minute würden mehrere Tausend Liter Wasser gepumpt.

Auch im nahe gelegenen Naturschutzgebiet Deurnese Peel wütete ein Feuer. Der Brand sei ebenfalls noch nicht unter Kontrolle, teilte die niederländische Feuerwehr mit. Nicht nur der starke Wind, sondern auch der ausgetrocknete Boden erschwerten die Löscharbeiten. In beiden Gebieten würden Helikopter der Armee eingesetzt.

Die Brandursache war in allen Fällen zunächst unklar. Das trockene Wetter und fast völlig ausgebliebener Niederschlag im April sorgen derzeit für erhöhte Waldbrandgefahr.