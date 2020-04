Innenminister: Rechtsextreme wollen Pandemie für sich nutzen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die rechtsextreme Szene in NRW versucht die Corona-Krise laut Innenminister Herbert Reul (CDU) «für die Darstellung eigener Positionen zu nutzen». Die Pandemie werde zum Anlass genommen, «die Regierungen und deren Maßnahmen in der Krise zu kritisieren, verschwörungstheoretische Auffassungen zu verbreiten und Forderungen zu erheben, die Aufnahme von Flüchtlingen zu unterlassen». Wie Reul in einem Schreiben an den Innenausschuss weiter berichtete, «dominieren rassistische Deutungsmuster der Lage».

Von dpa