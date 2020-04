Anklage gegen 22-Jährigen nach Brandserie in Rheine

Rheine (dpa/lnw) - Nach einer Brandserie in Rheine hat die Staatsanwalt Münster Anklage gegen einen 22-jährigen Feuerwehrmann am Jugendschöffengericht eingereicht. Sie wirft dem Mann für die Zeit von Mitte 2017 bis Ende 2019 30 Taten vor. Bei vier dieser Brände sei er als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr an den Löscheinsätzen beteiligt gewesen.