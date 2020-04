Maskenpflicht: Rufe nach landesweiter Regelung werden lauter

Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty hat eine NRW-weit einheitliche Regelung zum Maskenschutz in der Corona-Krise gefordert. «Denkbar sind beispielsweise Verpflichtungen im ÖPNV, bei Behördengängen oder in Geschäften», teilte der SPD-Politiker am Dienstag mit. Auch mehrere Bürgermeister dringen auf eine landesweite Regelung und kündigten an, andernfalls mit einer kommunalen Verfügung, sogenannte Alltagsmasken für bestimmte Bereiche der Stadt verpflichtend einzuführen.

Das Tragen von Mund- und Nasenschutz besonders im öffentlichen Personennahverkehr und beim Besuch von Geschäften diene dem Schutz vor Corona-Ansteckung besonders gefährdeter Menschen, betonte etwa Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) in einer Mitteilung am Dienstag. Weil jedoch nur wenige Menschen der Empfehlung folgten, plane die Ruhrgebietsstadt eine Allgemeinverfügung zum Tragen eines geeigneten Mund- und Nasenschutzes - sofern nicht bald eine einheitliche Regelung der Landesregierung erfolge. Auch Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) meldete sich am Donnerstag bei Twitter zu Wort: «Eine landeseinheitliche verpflichtende Regelung wäre deutlich besser als in jeder Stadt was anderes!» Wenn diese nicht komme, werde man es in Bochum zum Schulstart «aber selber machen (müssen)».

Am Montag hatte bereits Münster als erste nordrhein-westfälische Großstadt eine Maskenpflicht für Geschäfte und Busse sowie Bereiche der öffentlichen Verwaltung ab kommenden Montag beschlossen. Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) sagte dem WDR, angesichts der weiterhin gefährlichen Lage, sei es wichtig, keinen Weg unversucht zu lassen, die Neuinfektionen so gering wie möglich zu halten. In der Stadt Dorsten im Kreis Recklinghausen gilt bereits seit diesem Dienstag für Bedienstete und Besucher städtischer Gebäude, die Pflicht Mund und Nase zu bedecken.

Vor einem Flickenteppich verschiedener Regelungen warnte entsprechend SPD-Fraktionschef Kutschaty. «Auch wenn das Tragen von Schutzmasken keine 100-prozentige Sicherheit bietet, ist es dennoch ein wichtiger Baustein zur Eindämmung der Pandemie», so Kutschaty. Dabei hält er sogenannte Alltagsmasken, die Mund und Nase bedecken, statt zertifizierter OP-Masken für ausreichend. Allerdings müsse bei einer Maskenpflicht auch dafür gesorgt werden, dass sie auch zur Verfügung stehen, insbesondere für Bedienstete des Landes.

Auch die Grünen sprachen sich für eine «gezielte Maskenpflicht» zur Verminderung des Ansteckungsgefahr aus. Dem Beispiel von Münster folgend, sollten «überall dort, wo es ungewollt enger werden kann» die Menschen zum Tragen einfacher Masken verpflichtet werden, teilte der gesundheitspolitische Sprecher und Fraktionsvize der Gründen im Landtag Mehrdad Mostofizadeh am Dienstag mit. «Professionelle Atemschutzmasken sollten hingegen dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben», welches in engem Kontakt mit Infizierten arbeite, fügte er hinzu.

Immer mehr Bundesländer setzen im Kampf gegen das Coronavirus auf eine Maskenpflicht etwa in Läden oder in Bussen und Bahnen, obwohl es bundesweit nur eine Trageempfehlung gibt. Am Dienstag kündigten auch Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt eine solche Verpflichtung an. Thüringen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern hatten dies bereits zuvor getan. In Sachsen gilt sie bereits seit Montag. Die NRW-Landesregierung verweist bislang auf die «dringende» Empfehlung und setzt auf Freiwilligkeit statt Zwang.