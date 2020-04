Lkw in Flammen - Leiche im Führerhaus: Vollsperrung

Kempen (dpa/lnw) - Nach dem Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 40 bei Kempen am Niederrhein ist im Führerhaus die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Der Laster war in Richtung Venlo unterwegs, aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, umgekippt und in Flammen aufgegangen, wie die Autobahnpolizei am Dienstag in Düsseldorf berichtete. Für die Löscharbeiten und die Bergung wurde die A40 in beide Richtungen zunächst voll gesperrt. Bei den Löscharbeiten war dann die Leiche entdeckt worden, deren Identität nun geklärt werden soll.

Von dpa