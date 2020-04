Stieglitze illegal gefangen: Behörden befreien Vögel

Krefeld (dpa/lnw) - Polizei und Naturschutzbehörde haben in Krefeld acht mutmaßlich illegal gefangene Distelfinken befreit. Die Wildvögel, auch Stieglitze genannt, befanden sich nach Zeugen-Hinweisen in kleinen Käfigen auf der Dachterrasse eines 47-Jährigen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die Polizei vermutet, dass der Mann weitere der Singvögel anlocken wollte. Es seien spezielle Fangkäfige gefunden worden, die «fängig gestellt» gewesen seien. Distelfinken mit ihrem rotem Gesicht und gelben Flügelfedern stehen unter Naturschutz.

Von dpa