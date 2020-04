Bundesliga-Fortsetzung: Gladbacher Ginter zwiespältig

Berlin (dpa) - Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter hat sich zwiespältig über eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison in der Corona-Krise geäußert. «Der Fußball sollte keine Sonderstellung einnehmen. In unserer Gesellschaft gibt es viel wichtigere Dinge», betonte der 26 Jahre alte Profi von Borussia Mönchengladbach im Interview mit dem TV-Sender RTL/ntv. Zugleich gab er zu bedenken, dass der Fußball sehr viel an Zuschauereinnahmen und TV-Geldern hänge. Das sei sehr viel Geld, «das den Vereinen fehlen würde, wenn die Saison abgebrochen würde».

