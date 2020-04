Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine mutmaßliche IS-Terroristin aus Oberhausen soll für sieben Jahre ins Gefängnis. Das hat die Bundesanwaltschaft am Mittwoch beantragt. Die Anklage habe sich während des Prozesses am Düsseldorfer Oberlandesgericht in allen Punkten bestätigt.

Die 33 Jahre alte Mutter habe ihre drei kleinen Kinder dem Vater entzogen und ins IS-Gebiet nach Syrien verschleppt. Damit habe sie die Kinder massiv gefährdet und einer Gewaltideologie ausgesetzt. Ihr kleiner Sohn Hamza war bei einem Raketenangriff getötet worden. Damit habe sie sich des Kindesentzugs mit Todesfolge schuldig gemacht.

Die deutsche Angeklagte sei als überzeugte Salafistin nach Syrien gegangen. Drei Mal habe sie ihren Sohn in ein Ausbildungscamp des IS gegeben. Strafmildernd sei ihr Geständnis. Das Oberlandesgericht will sein Urteil am kommenden Mittwoch verkünden.