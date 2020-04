Schweinchen allein unterwegs: Polizei sucht Besitzer

Zülpich (dpa/lnw) - Die Polizei sucht nach dem Besitzer eines Schweinchens, das mutterseelenallein durch Zülpich im Kreis Euskirchen spaziert ist. Einem Beobachter kam das am Mittwochmorgen merkwürdig vor, er rief die Beamten, wie Polizeisprecher Lothar Willems erklärte. Das Schweinchen war vielleicht ganz froh, dass sich Polizisten und Ordnungsamt kümmerten: «Das hat sich einfach so fangen lassen», sagte Willems. Über Twitter veröffentlichte die Polizei augenzwinkernd eine nicht alltägliche Suchmeldung: «Schweinische #Fahndung: Wer vermisst ein #Hausschwein?». Das unternehmungslustige Schweinchen wartet nun in einem Tierheim. Es gebe bereits Interessenten für den Fall, dass sich der Besitzer nicht meldet.

Von dpa