Regierung: Mehrzahl der Lehrer zur Schuleröffnung verfügbar

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung rechnet damit, dass ab dieser Woche zwischen 65 und 90 Prozent der Lehrer an den wieder öffnenden Schulen zur Verfügung stehen. Je nach Standort variierten die Quoten etwas, sagte Schulstaatssekretär Mathias Richter am Mittwoch im Fachausschuss des Düsseldorfer Landtags. Da nur mit maximal zehn Prozent der 2,5 Millionen Schüler in NRW zu rechnen sei, sei die Öffnung der Schulen ab Donnerstag unter Berücksichtigung der Corona-Schutzanforderungen machbar.

Von dpa