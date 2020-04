Größere Geschäfte dürfen mit reduzierter Fläche öffnen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen dürfen von kommendem Montag an auch größere Geschäfte wieder öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf höchstens 800 Quadratmeter begrenzen. Das teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. NRW passt damit seine Corona-Schutz-Regelungen in diesem Punkt an andere Bundesländer an. Dort dürfen Geschäfte schon jetzt öffnen, wenn die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter eingeschränkt wird. Keine Quadratmeterbegrenzung gibt es in NRW für Möbelhäuser, die seit Montag wieder geöffnet sein dürfen.

Von dpa