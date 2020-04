Ministerin geht von genügend Masken für Bürger in NRW aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) geht davon aus, dass für die Umsetzung der Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen genügend Mund-Nase-Bedeckungen verfügbar sind. Es gehe um sogenannte Alltags- oder Communitymasken, sagte Scharrenbach am Mittwoch in Düsseldorf. Viele Bürger hätten sich solche Masken in den vergangenen Tagen bereits beschafft oder selbst geschneidert.

Von dpa