NRW: 1,5 Millionen Euro zum Schutz von Frauen und Mädchen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Land NRW will vor dem Hintergrund der Corona-Krise 1,5 Millionen Euro zusätzlich zur Sicherung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen bereitstellen. Das kündigte Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch in einer Pressekonferenz an. «Wir stellen unverändert in Nordrhein-Westfalen keinen Anstieg der häuslichen Gewalt fest», betonte die Ministerin. Jedoch hätten viele Frauenhäuser und Beratungsstellen durch die Corona-Krise erhebliche finanzielle Engpässe.

Von dpa