Feuerwehreinsatz nach Waldbrand in Gummersbach verlängert

Der Wind habe sich zunächst zwar abgeschwächt, aber immer wieder steige an nicht vermuteten Stellen in dem Gelände Rauch auf. «Die Glut hat sich richtig in den Boden reingefressen», verdeutlichte der Feuerwehr-Sprecher die Lage. Durch den Borkenkäfer sei viel leicht brennbares Holz im Wald. Allein am Mittwoch seien rund 130 Feuerwehrleute im betroffenen Areal im Einsatz gewesen - mehr als zunächst veranschlagt.

Das Feuer war am Montagmittag ausgebrochen, etwa 35 Hektar Wald hatten in Flammen gestanden. Am Dienstag brachten die Einsatzkräfte den Brand zunächst unter Kontrolle. Hunderte Helfer sowie zwei Polizeihubschrauber mit Löschwassergefäßen und Flugfeld-Löschfahrzeuge vom Flughafen Köln Wahn waren beteiligt. Glutnester waren zunächst durch starken Wind immer wieder entfacht worden.