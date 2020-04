Leichte Entspannung bei Waldbrand in Gummersbach

Gummersbach (dpa/lnw) - Die Feuerwehr hat nach dem Ausbruch eines großflächigen Waldbrandes in Gummersbach die «erste relativ ruhige Nacht» hinter sich. Das sagte der Einsatzleiter am frühen Donnerstagmorgen. Zwar gebe es immer noch Glutnester, die gelöscht werden müssten. Das funktioniere aber gut - auch weil Feuerwehrtrupps die Waldschneisen alle 15 Minuten zu Fuß abschritten, jeweils begleitet von einem Löschfahrzeug. «Das wird uns noch tagelang in dieser Form beschäftigen», sagte der Einsatzleiter. Für eine Entwarnung sei es aber zu früh: «Die Lage ist immer noch brenzlig. Wir haben immer noch ein paar Stellen, die uns Kopfschmerzen machen.»