Keine Entscheidung zu Klage von Karstadt Kaufhof in NRW

Münster (dpa) - Das Oberverwaltungsgericht Münster hat noch keine Entscheidung über die Klage des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof gegen die Schließung seiner Häuser in Nordrhein-Westfalen gefällt. Das Unternehmen habe seinen Eilantrag zurückgenommen, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Das Hauptsacheverfahren, in dem sich der Warenhauskonzern gegen die entsprechende Regelung in der nordrhein-westfälischen Corona-Schutzverordnung wende, sei aber weiter anhängig.

Von dpa