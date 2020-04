Feuerwehrmann auf Weg zu Brand übersieht Motorrad: Verletzte

Plettenberg (dpa/lnw) - Ein Feuerwehrmann hat auf dem Weg zu einem Brand-Einsatz beim Abbiegen mit seinem Privatauto einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen und ist mit ihm kollidiert. Der 17-Jährige und seine ein Jahr jüngere Mitfahrerin erlitten bei dem Unfall am Mittwochnachmittag im sauerländischen Plettenberg schwere Verletzungen, wie die Polizei berichtete. Ein Rettungshubschrauber flog den Motorradfahrer in eine Klinik, die 16-Jährige wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 54 Jahre alte Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.

Von dpa