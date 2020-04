Sommerliche Tage erwartet: Bis zu 26 Grad am Donnerstag

Am Freitag sei es jedoch in der ersten Tageshälfte bei frischem bis mäßigem Wind wolkig, später aber freundlicher. Im Münsterland erreichen die Temperaturen laut DWD daher nur 20 Grad. In anderen Teilen des Landes könne es wieder 26 Grad warm werden. Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen in NRW am Wochenende. In der Nacht auf Sonntag könnte allerdings Bodenfrost wieder ein Thema werden, so der Sprecher.