Einbrecher führt Polizei auf falsche Fährte: Dann gefasst

Lünen (dpa/lnw) - Ein Kiosk-Einbrecher hat die Polizei in Lünen erst auf die falsche Fährte geführt, bevor er in einem Bettkasten gefasst werden konnte. In der Nacht zu Donnerstag wurden die Beamten von einem Zeugen informiert, dass ein Mann nach dem Einbruch in den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses geflüchtet sei, wie es in einer Polizei-Mitteilung hieß. Vor Ort trafen die Ermittler dann einen auskunftsfreudigen Mann, der von seinem Balkon aus vorgab, den Tatverdächtigen beobachtet zu haben. Dieser sei über Garagendächer geflüchtet. Allerdings stellte sich schnell auch wegen eines weiteren Zeugen heraus, dass es sich bei dem auskunftsfreudigen Mann um den Tatverdächtigen selbst handelte.

Von dpa