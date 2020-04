Essen (dpa/lnw) - In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens sind am Donnerstag gefälschte SPD-Plakate in Werbe-Schaukästen entdeckt worden. In Essen wurden bis zum Mittag allein sechs Funde bekannt. Eines zeigte ein Foto eines vollen Flüchtlingsbootes und dazu die Textzeilen «Bleib' zuhause!», «Meide soziale Kontakte!» und «Halte Abstand!».

Von dpa