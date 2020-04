Flüchtender Mofa-Fahrer prallt gegen Streifenwagen

Lünen (dpa/lnw) - Auf einem Mofa sind zwei Jugendliche in Lünen nach Polizeiangaben bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle geflüchtet und am Ende der Verfolgungsjagd gegen einen Streifenwagen geprallt. Die beiden Teenager wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 16-jährige Mofa-Fahrer habe in seiner ersten Aussage eingeräumt, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Außerdem sei unklar, wem das Mofa ohne Kennzeichen eigentlich gehört. Der Streifenwagen und das Mofa wurden bei der Aktion leicht beschädigt.

Von dpa