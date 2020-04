Reul lobt Wirkung neuer Hubschrauber bei Großbrand

Düsseldorf/Gummersbach (dpa/lnw) - Beim Kampf gegen den Waldbrand in Gummersbach sollen neue Helikopter eine entscheidende Rolle gespielt haben. «Dass wir so gut, trotz allem, vorankommen, hat wesentlich damit zu tun, dass wir erstmalig unsere neuen Polizeihubschrauber mit Wassertanks, die wir gekauft haben, im Einsatz hatten», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Fachausschuss des Düsseldorfer Landtags.

Von dpa