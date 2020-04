Duisburger Kripo setzt Einbrecherbande fest: 50 Einbrüche

Duisburg (dpa/lnw) - Die Duisburger Kriminalpolizei hat eine 14-köpfige mutmaßliche Einbrecherbande identifiziert und elf Tatverdächtige bereits festgenommen. Den seit November 2019 ermittelnden Beamten gelang es zunächst, im Dezember zwei Männer festzunehmen, die zwölf Wohnungseinbrüche und zwei Geschäftseinbrüche begangen haben sollen, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag hieß. Weitere Ermittlungen führten zu einem Kreis von mutmaßlichen Einbrechern in Krefeld. Von dort aus wurden Tatorte in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein aufgesucht.

Von dpa