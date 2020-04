Café-Betreiber zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein Wuppertaler Café-Betreiber ist wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 34-Jährige hatte gestanden, aus seinem Auto heraus einen ehemaligen Freund erschossen zu haben. Der Prozess um das so genannte «Drive-by-Shooting» hatte am Wuppertaler Landgericht im vergangenen November begonnen und ging am Donnerstag mit dem Urteil zu Ende.

Von dpa