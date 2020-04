Schriftstellerin Ulla Hahn sieht die Krise auch als Chance

Hamburg (dpa) - Die Schriftstellerin Ulla Hahn (74, «Herz über Kopf») möchte ihren Mitmenschen in Corona-Zeiten Mut machen und an die Verantwortung des Einzelnen appellieren. Dafür nutzt sie den Text einer «Urknallkantate», an der sie gerade arbeitet. «Diese Zeit der Angst, Einschränkungen und Verluste wird unser soziales und kulturelles Verhalten nachhaltig verändern. Zusammen mit dem amerikanischen Komponisten Sean Shepherd möchte ich eine poetisch-musikalische Botschaft des Trostes, der Hoffnung und der Zuversicht senden», sagte Hahn im Interview der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Von dpa