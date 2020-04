Brutale Messerattacke auf Ehefrau: Totschlagsprozess

Paderborn (dpa/lnw) - Ein 43 Jahre alter Mann soll versucht haben, seine Ehefrau in einer brutalen Attacke zu töten. Am Freitag begann der Prozess gegen den Angeklagten aus Lippstadt vor dem Landgericht Paderborn wegen versuchten Totschlags. Dem Libanesen wird vorgeworfen, seiner Frau im Oktober 2019 zahlreiche Verletzungen am Kopf sowie an Oberkörper, Armen und Händen zugefügt zu haben. Er habe die 31-Jährige mit dem Angriff in der gemeinsamen Wohnung im westfälischen Lippstadt töten wollen.

Von dpa