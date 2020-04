Essens Fußballballerin Hegering wechselt zum FC Bayern

München (dpa) - Die SGS Essen verliert eine weitere Fußball-Nationalspielerin an die Konkurrenz. Wie der Frauen-Bundesligist aus dem Revier und der FC Bayern München am Freitag mitteilten, wechselt Marina Hegering von der Ruhr an die Isar. Die Abwehrspielerin erhielt in München einen Zweijahresvertrag bis 2022. Die 30-Jährige, die bisher elf Partien für die DFB-Auswahl bestritt, will mit den Bayern-Frauen deutsche Meisterin werden. «Das Potenzial, sich hier weiter zu entwickeln - als Sportlerin und als Mensch - ist sehr groß», sagte Hegering.

Von dpa