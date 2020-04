Euskirchen (dpa/lnw) - Zwei junge Männer haben an einer Tankstelle in Euskirchen eine Massenschlägerei zwischen ihren Familien angezettelt. Insgesamt seien 20 Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Vier Tatverdächtige beider Familien wurden in Gewahrsam genommen. Niemand sei verletzt worden.

Von dpa